Dal 7 gennaio il portale per il Fondo CDP per startup

27 December 2020 – 9:00

Dal 7 gennaio sarà accessibile il portale dedicato alle risorse per accedere al Fondo da 200 milioni del MISE dedicato alle startup ed alle PMI innovative.

