Vaccini e disinformazione: il nemico è alle porte

26 December 2020 – 15:00

L’arrivo dei primi vaccini in Italia inaugura una nuova fase di grande importanza per l’informazione: il pericolo no-vax è dietro l’angolo.

