Microsoft, riaperta una vulnerabilità già corretta

26 Dicembre 2020 – 16:48

Una vulnerabilità già corretta nel mese di Maggio risulta nuovamente pericolosa in virtù di un nuovo metodo di attacco: nessun aggiornamento disponibile.

The post Microsoft, riaperta una vulnerabilità già corretta appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico