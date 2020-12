I 15 migliori fumetti del 2020

26 Dicembre 2020 – 9:04

Il 2020 è stato per molti un anno di sacrifici e privazioni, ma almeno una cosa non è mancata: i bei fumetti d’autore che ci hanno accompagnato attraverso mesi di isolamento, lockdown e quarantene.

Nella gallery in alto trovate i 15 migliori volumi, graphic novel, manga e serie usciti nel corso dell’anno nelle edicole, librerie e fumetterie italiane. Non si tratta di una classifica definitiva, impossibile da stilare in un panorama editoriale sempre più ricco di proposte di qualità (e inevitabilmente dipendente dai gusti personali), ma di una selezione ragionata di fumetti e titoli che non possono mancare in tutte le biblioteche degli appassionati della nona arte e, in generale, di letture di qualità.

