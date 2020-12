I 10 migliori giochi da tavolo del 2020

25 Dicembre 2020 – 9:04

Il 2020 è stato un anno di grandi titoli per gli appassionati dei giochi da tavolo. Sono finalmente approdati in Italia dei colossi che hanno spopolato le classifiche internazionali negli ultimi anni, ora accessibili anche a chi non ha partecipato a campagne di crowdfunding o a chi non ha una conoscenza perfetta dell’inglese (a patto però di non spaventarsi dinanzi a prezzi che sino a pochi anni fa erano impensabili), e tante novità interessanti che sembrano già d’ora destinate ad affermarsi come nuovi classici del board game.

I giochi cooperativi hanno sicuramente recitato la parte del leone, spesso supportati da ambientazioni grandiose e da un’attenzione particolare alla componente narrativa. Ma c’è spazio anche per dei titoli che riescono a dare nuova linfa ai classici meccanismi dei board game competitivi: dalla gestione della mano di carte al controllo delle aree sul tabellone, dai party game scanzonati ai giochi per famiglie sino alle simulazioni di civiltà future e regni medioevali.

Nella gallery in alto, i 10 migliori giochi da tavolo del 2020, imperdibili per tutti i gusti e per tutte le tasche.

