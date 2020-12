Samsung Galaxy S21 Ultra avrà la S-Pen

24 December 2020 – 15:05

(Foto: Roland Quandt)Mancano pochi giorni all’evento Unpacked che toglierà i veli dalle novità Samsung per l’inizio del 2021 e lo smartphone più potente della nuova famiglia S21 sarà senza ombra di dubbio Samsung Galaxy S21 Ultra, che monterà tutto il meglio della tecnologia mobile, compreso un accessorio assai apprezzato come S-Pen, il pennino capacitivo reso celebre dalla gamma Galaxy Note, forse destinata a essere chiusa e inglobata in altre linee.

La prova della compatibilità di S21 Ultra con la S-Pen arriva dalla documentazione sottoposta all’agenzia governativa statunitense Federal communications commission, alias Fcc, che si occupa delle telecomunicazioni e relativi dispositivi. In una voce del database recentemente aggiornato si può trovare riferimento a un modello contraddistinto dal nome in codice Smg998b, che cita la funzione Hover tipica della gamma Galaxy Note per agire con una stylus sullo schermo. Viene citata l’operatività del dispositivo con la S-Pen in due modalità nel range di frequenza 0.53 – 0.6 MHz.

Rimane il dubbio se la S-Pen sarà soltanto garantita come compatibilità, se sarà inclusa o meno in confezione o si dovrà acquistare a parte (come, verosimilmente, il caricatore). Incerto anche se ci sarà un alloggiamento con ricarica come sui Galaxy Note o se ci si dovrà appoggiare ad apposite custodie.

Per il resto, la scheda tecnica di S21 Ultra dovrebbe includere un display da 6.8 pollici amoled con frequenza a 120 Hz, processore Exynos 2100 o Snapdragon 888 a seconda dei mercati con ram fino a 12 gb, multicamera con sensore da 108 megapixel, ultragrandangolo 12 megapixel, tele 10 megapixel a 3x di zoom e un altro tele da 10 megapixel a 10x; la registrazione video dovrebbe spingersi fino a 8k a 30 fps mentre la selfie camera sarebbe da 40 megapixel. Infine, la batteria sarà da 5000 mAh con ricarica veloce da 45 watt. La presentazione dovrebbe avvenire il prossimo 14 gennaio con uscita sui mercati il 29 gennaio.

