No, il Papa non ha messo un like a un’altra modella su Instagram

24 Dicembre 2020 – 14:28

In Rete sta circolando la notizia di un like proveniente dalla pagina Instagram di Papa Francesco a una foto di una modella attiva su OnlyFans. Poche settimane fa era successo qualcosa di simile con la conferma della Santa Sede, ma questa volta la vicenda ha tutte le caratteristiche di una fake news.



Fonte: Fanpage Tech