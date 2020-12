Cina, l’antitrust indaga su Alibaba (o su Jack Ma?)

24 December 2020 – 10:11

L’antitrust cinese indaga su Alibaba per il sospetto di pratiche monopolistiche, ma per Jack Ma è questa la seconda spallata in poco tempo.

The post Cina, l’antitrust indaga su Alibaba (o su Jack Ma?) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico