A novembre Among Us è stato giocato da mezzo miliardo di persone

24 December 2020 – 11:09

Among Us è il videogioco mobile più popolare per numero di utenti attivi al mese. Secondo la recente indagine di SuperData, il titolo di Innersloth ha registrato, nel mese di novembre, quasi mezzo miliardo di giocatori. Di questi ultimi, solo il 3% proviene da PC, mentre il resto dai dispositivi mobile.



Fonte: Fanpage Tech