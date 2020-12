No, questa volta WhatsApp non sta per sparire dai telefoni più vecchi

23 Dicembre 2020 – 14:28

Da giorni ormai stanno circolando online notizie sul fatto che da inizio 2021 WhatsApp sarebbe pronta a interrompere il suo supporto a una fetta di smartphone giudicati obsoleti. Di quando in quando gli sviluppatori sono costretti a fare queste scelte, ma per una volta sembra che in realtà all'orizzonte non ci siano scadenze del genere.



Da giorni ormai stanno circolando online notizie sul fatto che da inizio 2021 WhatsApp sarebbe pronta a interrompere il suo supporto a una fetta di smartphone giudicati obsoleti. Di quando in quando gli sviluppatori sono costretti a fare queste scelte, ma per una volta sembra che in realtà all'orizzonte non ci siano scadenze del genere.

Fonte: Fanpage Tech