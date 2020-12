L’Aifa lancia l’allarme sui vaccini anti Covid online: “Non compratelo su Internet”

23 December 2020 – 13:17

Tra le risposte offerte a tutte le domande più comuni sul vaccino Pfizer-Biontech, l’Aifa ha avvertito che cercare di procurarsi il vaccino per vie alternative o su Internet è “altamente sconsigliato”. Il rischio è di imbattersi in prodotti contraffatti o non conservati correttamente, che potrebbero risultare “inefficaci o pericolosi”.

Fonte: Fanpage Tech