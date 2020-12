I vecchi smartphone Android potranno continuare a navigare sicuri

23 Dicembre 2020 – 12:43

(Foto: Google)Milioni di vecchi smartphone Android inchiodati ancora alla versione Nougat 7.1.1 o precedenti guardavano al prossimo settembre 2021 con terrore: in quella data, infatti, non sarebbero stati più in grado di navigare su una grande porzione di web sicura. Ma la società nonprofit Let’s Encrypt che si occupa proprio di certificare siti web ha annunciato di aver trovato una soluzione pensata appositamente per questi dispositivi, rimandando la data fatidica di altri tre anni.

Un guadagno importante, visto che la vita degli smartphone non è infinita con gli aggiornamenti che vanno lentamente a scemare fino ad arrestarsi, abbandonando gli utenti e lasciando esposti a gravi rischi milioni di dispositivi ancora funzionanti senza problemi. Per avere un’idea di quanto siano ancora diffuse le versioni più vecchie di Android, secondo l’Università del Michigan il 33,8% dei dispositivi che si connette a Google Play denuncia una versione dell’Os precedente a Nougat (rilasciato nell’agosto del 2016).

Let’s Encrypt è l’autorità più grande del settore e agisce senza scopo di lucro: finora ha aiutato a raddoppiare il numero di siti web sicuri con un tool gratuito e rendendo molto più semplice abilitare il protocollo https. Il problema stava nella data di scadenza al prossimo settembre per la firma incrociata fornita dall’altra autorità IdenTrust che consente ai certificati di funzionare su piattaforme meno recenti.

Grazie alla collaborazione stretta tra Let’s Encrypt e IdenTrust e soprattutto assieme alla comunità di sviluppatori che collabora al progetto, si è riusciti a trovare una soluzione per garantire un prolungamento fino al 2024 per i vecchi smartphone. La bontà di questo annuncio sta anche nel fatto che l’utente che naviga da vecchio smartphone non dovrà fare nulla, nessun aggiornamento né configurazione sul proprio dispositivo perché tutto avverrà dietro le quinte.

Un’ottima notizia, che però sottolinea ancora una volta quanto sia ridotta la vita degli smartphone moderni, considerati già obsoleti lato software dopo meno di un lustro.

The post I vecchi smartphone Android potranno continuare a navigare sicuri appeared first on Wired.

Fonte: Wired