I 10 regali di Natale last minute per nerd

23 Dicembre 2020 – 13:48

10 suggerimenti nerd per chi ancora non ha acquistato i regali: dalla lampada di Start Wars alla Guida galattica per gli autostoppisti.

The post I 10 regali di Natale last minute per nerd appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico