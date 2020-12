Dopo la forte crescita, Vimeo diventa indipendente

23 December 2020 – 13:04

La piattaforma non sarà più controllata da IAC: entro la metà del 2021 opererà in modo del tutto indipendente, puntando a un’ulteriore crescita.

