Anche Lg scommette sull’auto elettrica

23 Dicembre 2020 – 18:03

(Foto di hawkHD da Pixabay)Anche il colosso tecnologico Lg Electronics punta a consolidare il suo ruolo nel mercato dell’auto elettrica e annuncia un accordo di collaborazione da un miliardo di dollari con Magna International, il principale produttore di componenti per automobili del Canada. La joint venture che risulterà da questa operazione si chiamerà provvisoriamente Lg Magna e-Powertrain e sarà controllata al 49% dal gruppo canadese e al 51% da Lg.

Si tratta principalmente di un accordo strategico mirato alla collaborazione delle due aziende per produrre in particolare motori e propulsori elettrici, inverter di potenza e caricabatterie di bordo. A questo fine, le società fanno sapere che ai progetti comuni lavoreranno oltre mille impiegati di Lg nelle sue fabbriche degli Stati Uniti, Cina e Corea del Sud.

Questa collaborazione, inoltre, permetterà a Lg di entrare “in una nuova fase del suo business dei componenti automobilistici, un’opportunità di crescita con un enorme potenziale”, come dichiara Kim Jin-yong, presidente di Lg Electronics Vehicle component Solutions Company, la divisione del gruppo tecnologico che si occupa in particolare della componentistica per auto.

E quello dell’auto elettrica è un settore che inizia sempre più a far gola alle aziende tecnologiche, come dimostrano anche le recenti indiscrezioni che darebbero Apple al lavoro per lanciare sul mercato la sua automobile elettrica e a guida autonoma entro il 2024. Del resto, si parla di un mercato che, secondo quanto riportato da Statista, si stima possa arrivare a valere oltre 567 miliardi di dollari nel 2026, con un tasso di crescita annua di circa il 15,6%.

Inoltre, la collaborazione con Magna, che in base agli accordi dovrebbe essere operativa a partire a giugno 2021, si aggiunge per Lg ad altre collaborazioni già siglate dal colosso Sudcoreano con altre aziende, come per esempio la fornitura di motori elettrici e batterie per il modello della Chevrolet Bolt Ev del gruppo General Motors.

Dal canto suo, anche Magna International, che ha chiuso il 2019 con oltre 39,4 miliardi di dollari di vendite, ha già all’attivo delle collaborazioni importanti per la fornitura di componenti elettriche per automobili e conta tra i suoi clienti anche un gigante come Volkswagen.

La notizia della creazione di questa joint venture ha anche fatto volare le azione di Lg alla borsa di Seul, dove il titolo della compagnia ha guadagnato oltre il 30%.

The post Anche Lg scommette sull’auto elettrica appeared first on Wired.

Fonte: Wired