Agenzia delle Entrate: bozze 2021 per 730, Unica e 770

23 Dicembre 2020 – 19:48

Disponibili da oggi sul sito dell’Agenzia delle Entrate le bozze per le dichiarazioni dei redditi 2021 tramite modelli 730, 770 e Certificazione Unica.

The post Agenzia delle Entrate: bozze 2021 per 730, Unica e 770 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico