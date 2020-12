In arrivo una nuova serie su Sandokan con Can Yaman e Luca Argentero

22 December 2020 – 17:34

Sono passati 24 anni dall’ultima volta in cui abbiamo visto il personaggio di Sandokan in tv. Il personaggio nato dai romanzi del ciclo indo-malese di Emilio Salgari, infatti, ha raggiunto una grande popolarità in Italia negli sceneggiati interpretati dall’attore Kabir Bedi: i primi furono girati nel 1976 e trasmessi sulla Rai mentre gli episodi del seguito andarono in onda su Canale 5 nel 1996. Ora però la tigre di Mompracem è pronta a ruggire ancora una volta in una nuova produzione italiana firmata da Lux Vide. La casa di produzione nota per fiction come Don Matteo e Che Dio ci aiuti ma anche per co-produzioni internazionali come I Medici e Diavoli, e di recente per il successo di Doc: Nelle tue mani, vuole riscrivere le vicende salgariane in una serie d’avventura adatta a un pubblico contemporaneo.

Il vero asso nella manica della produzione sarà però il suo nuovo protagonista: il ruolo del principe-pirata malese, infatti, sarà interpretato dall’attore turco Can Yaman, una vera e propria rivelazione dell’ultimo anno, avendo conquistato il cuore del pubblico italiano grazie alla soap Daydreamer, trasmessa con grande successo da Canale 5 negli scorsi mesi. Accanto a lui un altro volto amato, quello di Luca Argentero che, reduce appunto dai grandi ascolti della serie Rai Doc: Nelle tue mani, si prepara a vestire i panni dell’avventuriero portoghese Yanez, inseparabile compagno di avventure di Sandokan.

Ovviamente nella serie ci sarà spazio anche per la protagonista femminile Lady Marianna, la mitica perla di Labuan, la cui attrice non è stata ancora individuata. A scrivere la sceneggiatura, invece, ci saranno Alessandro Sermoneta, già fra gli autori della produzione Sky Diavoli, e Davide Lantieri (L’ospite, Odio l’estate). In queste ore Lux Vide ha annunciato anche un’altra novità, ovvero il lancio di un’unità dedicata ai podcast: fra i primi contenuti audio prodotti, che saranno sviluppati in collaborazione con Radio 102.5, ci saranno Alleghe, un podcast true crime sui misteriosi omicidi avvenuti sulle sponde di un lago nel Bellunese, ma anche Storie mitiche, rivisitazione dei miti classici, e Le donne della Bibbia.

