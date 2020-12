Cashback: rimborsi già a quota 37 milioni di euro

22 Dicembre 2020 – 19:48

Un bilancio parziale sull’Extra Cashback di Natale, a due settimane dal via all’iniziativa: cittadini registrati e rimborsi fin qui maturati.

The post Cashback: rimborsi già a quota 37 milioni di euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico