Adattatore 6 in 1 per MacBook con HDMI 4K: soli 22€

22 Dicembre 2020 – 19:48

Amazon propone un interessante HUB USB per MacBook a poco più di 20 euro, perfetto per fotografi e videografi che necessitano di espandere la connettività.

The post Adattatore 6 in 1 per MacBook con HDMI 4K: soli 22€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico