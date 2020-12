Zoom, arriva il supporto ufficiale per i Mac ARM

21 Dicembre 2020 – 10:48

Rilasciato il client desktop ufficiale di Zoom con supporto garantito al processore Apple M1 integrato nei nuovi Mac basati su architettura ARM.

Fonte: Punto Informatico