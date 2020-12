YouTube ha iniziato a mostrare pubblicità porno tra un video e l’altro

21 December 2020 – 10:46

Nelle scorse settimane si sono moltiplicate le segnalazioni degli utenti che sulla piattaforma di condivisione video si sono trovati proposti dei gli annunci pubblicitari dal contenuto spinto tra una clip e l’altra. Le inserzioni riguardano app e altri prodotti, ma contengono immagini problematiche per i minori e per un eventuale utilizzo in pubblico della piattaforma.

Fonte: Fanpage Tech