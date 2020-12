Weekend: quattro amici, una baita, un morto e poca tensione narrativa

21 December 2020 – 11:35

https://www.youtube.com/watch?v=Q8sFaxZvl78

Cosa c’è che non va in questo classico? È una storia di 4 amici che non si vedono da molto, riuniti per un vernissage che dopo aver bevuto si risvegliano in una casetta di montagna circondati dalla nave e non coperti adeguatamente. Qualcuno li ha drogati e li ha portati lì. Nel loro passato c’è un morto, uno di loro, un loro amico comune la cui morte per certi versi è ancora un mistero. Chiunque sia stato a portarli lì vuole che tirino fuori la verità. Il malumore, i risentimenti e le accuse, e un po’ di violenza, non tarderanno ad arrivare. Cosa c’è che non va allora in questa impostazione nota, che funziona come una base su cui costruire altro? Che quello che viene costruito non regge.

Weekend ronza dalle parti dell’horror ma non è mai un horror, non ne vuole averne né la tensione né la violenza. Questo è il primo problema perché è subito chiaro che un massacro reale avrebbe sicuramente aiutato il film, viste le intenzioni. Un po’ di violenza vera, efferata, gli avrebbe dato la personalità che non riesce ad avere, l’avrebbe aiutato a farsi notare e soprattutto avrebbe sostenuto visivamente il discorso sulle meschinità che nascondono le amicizie, i livori e la brutalità di certe dinamiche tra pari. Invece così non è, Riccardo Grandi (che il film lo dirige e lo scrive assieme a Claudia De Angelis e Alfredo Arciero) sceglie di battere il percorso del film di dialoghi e di confronti, di lavorare tra presente e passato (il ricordo dell’ultima sera del morto) cercando di farne un film di parola.

È un classico italiano, la partenza che presta il fianco al genere, che sembra quasi promettere qualcosa di diverso dal solito (specialmente con i trailer e le locandine) mentre il resto dello svolgimento lentamente riporta quella premessa all’interno di qualcosa di più noto e normalizzato, un film di sentimenti inespressi e confronti, qui lubrificati dalla presenza di una pistola (se non altro) e con qualche vittima designata. Nella sostanza però poco cambia perché Weekend la sua violenza non la usa mai per caratterizzare se stesso, ma solo come trovata narrativa per risolvere le situazioni. Non ci tiene e quindi non gli dà importanza, la sfrutta e non appena può se ne distanzia.

Importanza ne dà semmai agli attori, cioè alla recitazione e ai dialoghi. Si rivela però una puntata sul cavallo sbagliato. Weekend ha un cast composto da alcuni degli attori più noti tra gli under 30 italiani ma non riesce mai a farli correre davvero. Cosa ancora peggiore non riesce a creare un buon gruppo: la chimica tra questi che una volta erano amici e poi hanno preso strade diverse finendo per essere ormai lontani non si percepisce mai. Per un film che punta molto su quello, cioè sul racconto dei sentimenti maschili in situazioni eccezionali, si percepisce pochissimo il legame che c’era tra questi personaggi e quindi anche la rottura che è avvenuta.

Soli nella baita di montagna, circondati dal nulla e dal freddo, impossibilitati a scappare i 4 finiranno per scannarsi nel rievocare colpe e frustrazioni, cattiverie subite e accuse reciproche. Come si conviene intanto di flashback in flashback noi iniziamo a capire cosa è accaduto quella notte. La verità arriverà in una sequenza di due flashback con colpi di scena ma il punto evidentemente non è chi abbia ucciso la vittima, quanto le menzogne e le cattiverie umane. Purtroppo però Weekend non riesce mai a far empatizzare con nessuno dei 4 né tantomeno riesce nel tentativo più ambizioso e raffinato di farci passare di immedesimazione in immedesimazione, cioè di far ruotare i personaggi nel ruolo di vittima in modo da dire qualcosa sui meccanismi di sopraffazione.

Alla fine rimane una storia abbastanza lineare (anche quel che accade nel passato è molto convenzionale) scoperta tramite una serie di confronti non recitati al meglio delle singole possibilità e mai davvero partecipati. Anche per questo, si scriveva all’inizio, almeno un po’ di violenza calcata avrebbe potuto risvegliare dal torpore questo dramma di interni che si nutre di ferocia ma poi feroce davvero non lo è mai.

The post Weekend: quattro amici, una baita, un morto e poca tensione narrativa appeared first on Wired.

Fonte: Wired