Un giro in Lapponia a bordo di un satellite

21 Dicembre 2020 – 18:03

Quale luogo esplorare subito prima delle feste, se non la casa di Babbo Natale (o perlomeno, della sua presunta patria)? Il programma Earth from Space dell’Agenzia spaziale europea chiude l’anno portandoci sopra alla Lapponia, la regione più vasta e più settentrionale della Finlandia, all’interno del Circolo polare artico.

Tra nevi, ghiacci e temperature sotto zero, è sicuramente una delle zone meno ospitali in Europa, ma allo stesso tempo riserva gioielli come le aurore boreali e quelle atmosfere che tradizionalmente associamo al Natale. Gli scatti dallo spazio delle sonde Sentinel dell’Esa che vedete qui sono tre, ripresi in successione, a distanza di un mese l’uno dall’altro, e ci raccontano i cambiamenti nelle condizioni del territorio e soprattutto delle superfici gelate.

(Credit video: Esa)

