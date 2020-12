Navalny è riuscito a far confessare uno dei colpevoli del suo avvelenamento

(foto: Anadolu Agency)Poche ore prima che il sito investigativo Bellingcat pubblicasse online la sua inchiesta che lo riguardava, il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny ha chiamato Konstantin Kudryavtsev, un membro del servizio di sicurezza federale (Fsb) del Cremlino, e lo ha indotto ad ammettere il coinvolgimento dell’Fsb nell’avvelenamento che l’ha colpito ad agosto di quest’anno.

Dalla Germania, dove si sta lentamente riprendendo dall’attentato alla sua vita, Navalny si è presentato al telefono con Kudryavtsev spacciandosi per un certo “Maxim Ustinov”, un assistente del capo del Consiglio di sicurezza nazionale russo Nikolai Patrushev, e l’ignaro agente ha confessato il proprio ruolo nella vicenda e ulteriori dettagli sulle modalità con cui Navalny è stato intossicato con l’agente nervino novichok.

Le nuove rivelazioni

Secondo quanto riferito da Kudryavtsev, ad agosto del 2020, l’agente di gas nervino estremamente letale non sarebbe stato somministrato a Navalny attraverso una tazza di tè o un cocktail, come all’inizio si sospettava. Durante una ricognizione all’hotel Xander, dove era alloggiato il politico nella città siberiana di Tomsk, gli agenti dell’Fsb avrebbero applicato il novichok sotto forma di “spray” direttamente sulle “cuciture interne” del paio di boxer di Navalny, freschi di lavanderia, che il leader indossava quando si è sentito male sul suo volo per Mosca.

Nel corso della telefonata con “Ustinov”, poi, Kudryavtsev ha detto di essere stato inviato nella città siberiana di Omsk, dove Navalny era stato ricoverato subito dopo l’atterraggio di emergenza, cinque giorni dopo che l’attivista era stato trasferito lì, per recuperare e disinfettare i vestiti di Navalny, comprese le sue mutande, e assicurarsi che tutte le tracce di novichok fossero state rimosse. L’agente dell’Fsb ha quindi confermato che l’operazione di pulizia era stata eseguita con successo.

Inoltre, Kudryavtsev ha ammesso che Navalny probabilmente è sopravvissuto all’avvelenamento solo perché l’aereo sul quale si trovava il 20 agosto ha effettuato un atterraggio di emergenza che gli ha permesso di ricevere le prime cure. Se avesse proseguito il suo viaggio di circa 3 ore verso Mosca, ha detto Kudryavtsev, il leader dell’opposizione russa sarebbe morto.

Dal suo letto di ospedale a Berlino, Navalny ha chiesto alla Russia la restituzione dei suoi vestiti già da parecchio tempo: a settembre del 2020 si era lamentato del fatto che l’Fsb aveva distrutto le possibili prove del crimine contro di lui. Navalny infatti sarebbe stato trasportato in aereo dalla Russia alla Germania “completamente nudo”. Come ha riportato la stessa vittima: “Considerando che il novichok è stato trovato sul mio corpo e che l’infezione per contatto è molto probabile, i miei vestiti sono una prova molto importante”.

Dopo la ricostruzione di Bellingcat, che ha denunciato il coinvolgimento di almeno otto agenti dell’Fsb nel tentato omicidio di Navalny, il presidente russo Vladimir Putin ha riconosciuto che l’Fsb ha pedinato il suo rivale politico in diversi viaggi per il paese, ma negando ogni colpevolezza per l’attentato, asserendo che si era reso necessario perché il leader dell’opposizione avrebbe lavorato per i servizi segreti statunitensi – un’affermazione che Navalny nega. Durante la sua tradizionale conferenza stampa di fine anno, Putin ha smentito qualsiasi coinvolgimento del Cremlino e si è rifiutato di aprire un’indagine, suggerendo che l’attivista sarebbe stato avvelenato in Germania o mentre era a bordo dell’aereo di evacuazione medica che lo ha portato in coma a Berlino.

