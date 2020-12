Il futuro di The Mandalorian dopo la seconda stagione

21 December 2020 – 11:16

ATTENZIONE: spoiler sul finale della seconda stagione di The Mandalorian

I fan di The Mandalorian sono rimasti molto sorpresi dal capitolo 16, l’ultimo episodio della seconda stagione: dopo aver assistito al lancinante addio fra Din Djarin e il piccolo Baby Yoda, infatti, un’altra forte emozione è arrivata a sorpresa dopo i titoli di coda. Dopo una breve scena in cui Boba Fett torna a Tatooine per rimpossessarsi della fortezza che era stata di Jabba The Hut, compare una scritta che ci annuncia l’arrivo di un nuovo progetto, The Book of Boba Fett, previsto per il dicembre 2021. La rivelazione era stata in precedenza tenuta segreta, nonostante le tante novità sull’universo di Star Wars annunciate nelle scorse settimane. In molti si sono chiesti seThe Book of Boba Fett fosse una serie a parte oppure dovesse essere intesa come la terza stagione di The Mandalorian, attesa per la fine del 2021.

Le ultime indiscrezioni pubblicate da Variety nei giorni scorsi, però, sembrano voler rassicurare gli animi: The Mandalorian e The Book of Boba Fett rimarranno due titoli distinti, anche se saranno curati dallo stesso team creativo capitanato da Jon Favreau e Dave Filoni. Gli stessi saranno al timone di altri due spin-off delle avventure mandaloriane precedentemente annunciati, ovvero Ahsoka e Rangers of the New Republic. Qui subentra l’interessante ipotesi di un complesso progetto che potrebbe essere simile a quanto capitato agli Avengers della Marvel al cinema o anche a Daredevil & co. su Netflix: le quattro serie procederanno in parallelo, per poi probabilmente unirsi in un grande evento seriale congiunto.

Seen anything good on TV lately?

— Mark Hamill (@HamillHimself) December 18, 2020

Insomma, l’universo di Star Wars, e in particolare di The Mandalorian, è pieno di sorprese, come anche dimostrato dall’epilogo diffuso di recente su Disney+. Sorprese che vengono tenute sotto il più stretto riserbo. È stato il caso (spoiler ancora più grande!) della comparsata sul finale di Luke Skywalker. Lo stesso Mark Hamill, con un volto ringiovanito grazie alla computer grafica (e installato sul corpo dell’attore Max Lloyd Jones), si è detto stupito di essere riuscito a mantenere il mistero: “Il fatto che siamo riusciti a tenere segreto il mio coinvolgimento per oltre un anno è nientemeno che un miracolo. Un vero trionfo per chiunque odi gli spoiler”, ha ironizzato su Twitter, che prima ancora sardonicamente aveva chiesto: “Avete visto qualcosa di bello in tv di recente?”.

