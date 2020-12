Fattura elettronica: deleghe prolungate di 1 anno

21 December 2020 – 18:35

Le deleghe per consultazione e acquisizione di fatture elettroniche dei contribuenti sono prolungate di un anno per non ostacolare le attività d’impresa.

The post Fattura elettronica: deleghe prolungate di 1 anno appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico