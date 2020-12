Covid-19, terza ondata: Apple chiude negli epicentri

21 Dicembre 2020 – 10:48

Apple chiude temporaneamente i propri negozi in California ed a Londra, possibili epicentri di quella che potrebbe essere la terza ondata di Covid-19.

