Come funziona il kit digitalizzazione per ricevere uno smartphone in comodato gratuito per un anno

21 December 2020 – 11:28

Le proposte che si stanno mettendo in campo per ridurre il divario digitale del paese e sostenere un’eventuale continuazione della didattica a distanza passano anche dalla Legge di bilancio 2021, che dovrà essere approvata in via definitiva entro la fine dell’anno. Nella manovra è infatti stato introdotto per la discussione in aula anche un emendamento che permetterà alle famiglie con redditi bassi di ricevere per un anno in comodato d’uso gratuito un cellulare connesso a internet, con incluso un abbonamento a due quotidiani.

A chi si rivolge e come funziona?

In particolare, il kit di digitalizzazione – questo il nome scelto per la proposta –, se approvato e inserito nel testo definitivo, potrà essere richiesto da un cittadino appartenente a un nucleo familiare con Isee inferiore ai 20mila euro annui, che non sia già titolare di un contratto di connessione a internet e soprattutto che non abbia un contratto di telefonia mobile.

Altra condizione è che il richiedente si doti di Spid, attraverso Poste italiane o altri provider autorizzati alla gestione dell’identità digitale, per poter beneficiare del kit. Inoltre, sullo smartphone dovrebbe essere preinstallata anche l’app Io, la stessa che serve per l’iscrizione al programma cashback e a gestire molti dei principali servizi digitali della pubblica amministrazione.

Sembra quindi che questa proposta possa andare ad affiancare quella tanto discussa del bonus internet e pc che ha preso il via a novembre e che si rivolge, in questa prima fase, sempre alle famiglie con redditi inferiori a 20mila euro. In quel caso, ancora nell’ottica di ridurre il divario digitale del paese, i beneficiari possono ricevere un voucher fino a 500 euro per l’attivazione di un’offerta che comprenda una connessione internet a banda ultralarga e un pc o tablet selezionati dall’operatore telefonico.

Con il kit di digitalizzazione c’è quindi la volontà di aggiungere anche una componente mobile al bonus internet e pc, includendo anche la possibilità di un abbonamento per la consultazione online di due quotidiani. Al momento, nell’emendamento non si parla di quali possano essere le modalità di attivazione, erogazione e gestione di questo beneficio, e si rimanda il tutto a eventuali successivi decreti attuativi che dovranno essere pubblicati entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge.

Infine, per quanto riguarda i fondi, a copertura dell’iniziativa si parla al momento di circa 20 milioni di euro per l’anno 2021.

