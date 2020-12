Belle foto di Giove e Saturno, nel giorno della loro congiunzione

21 December 2020 – 11:45

La Stella di Natale del 2021, così è stato chiamato la straordinaria congiunzione Giove Saturno che avverrà oggi, precisamente tra le 17:00 e le 19:00 ora italiana: un evento inusitato che non accadeva da 400 anni (l’ultima congiunzione così stretta risale al 16 luglio 1623) e non visibile a occhio nudo sulla terra da ben 800.

La Grande congiunzione, dicevamo, sarà visibile senza bisogno di particolari strumentazioni – meteo permettendo – tanto che con i telescopi si dovrebbero vedere perfino le lune di Giove e gli anelli di Saturno. Se temete di perdervi l’evento astronomico dell’anno, sappiate che sono disponibili diverse dirette streaming, nel frattempo, per ammazzare l’attesa, abbiamo preparato una gallery con un po’ di foto eccezionali di entrambi gli astri.

Fonte: Wired