Apple Car, e se arrivasse a fine 2021?

21 December 2020 – 17:59

Nuovi rumor da Taiwan ipotizzano la possibilità di un annuncio di una Apple Car entro la fine del 2021: rumor simili si susseguono ormai da anni e tracciano il profilo di una ipotetica anti-Tesla.

The post Apple Car, e se arrivasse a fine 2021? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico