Steve Ballmer a canestro: miglior proprietario NBA

20 December 2020 – 12:30

Da Microsoft alla NBA: Steve Ballmer eletto da un sondaggio miglior proprietario di una squadra del campionato: lo vediamo ballare e siamo d’accordo.

The post Steve Ballmer a canestro: miglior proprietario NBA appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico