Smartphone di Stato, l’incentivo che non c’è

20 Dicembre 2020 – 13:48

L’ipotesi di uno smartphone di Stato a chi ha ISEE sotto i 20 mila euro, per concedere l’accesso a benefici quali cashback e lotteria degli scontrini.

The post Smartphone di Stato, l’incentivo che non c’è appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico