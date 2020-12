Eni, Google Cloud e BCG per la transizione energetica

20 December 2020 – 13:40

Eni, Google Cloud e Boston Consulting danno vita ad una nuova piattaforma aperta per la transizione energetica che prende il nome di Open-Es.

