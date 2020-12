Avast scopre nuove estensioni maligne per Chrome

20 December 2020 – 10:10

Avast scopre 28 nuove estensioni maligne su Chrome Web Store: si tratta di estensioni di utilità comune, la cui installazioni redireziona i click.

The post Avast scopre nuove estensioni maligne per Chrome appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico