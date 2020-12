The Net: fermato un pezzotto da 50 mila utenti

19 December 2020 – 13:30

L’operazione The Net ha portato al sequestro preventivo di un network di IPTV che trasmettevano partite di Serie A in modo illecito: a rischio gli utenti.

The post The Net: fermato un pezzotto da 50 mila utenti appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico