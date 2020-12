“Questo gioco ha dei bug”: l’avviso di Microsoft per i giocatori di Cyberpunk 2077

19 December 2020 – 9:41

Microsoft non ha rimosso Cyberpunk 2077 dal suo catalogo come fatto da Sony, ma ha inserito un avviso che segnala la possibilità di incappare in bug all’interno del gioco. “Gli utenti potrebbero avere problemi con le prestazioni quando giocano questo titolo su Xbox One” si legge nel messaggio.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech