Il contenitore per pc ispirato all’Amiga 3000

19 Dicembre 2020 – 12:23

Impegnato per oltre un decennio tra la fine degli Anni Ottanta e i Novanta del secolo scorso nella progettazione di hardware e software Amiga, Stephen Jones non ha mai girato le spalle al suo primo amore: la famiglia di personal computer lanciata nel 1985. Pur sviluppando software e applicazioni per la realtà virtuale per altre compagnie, Jones ha continuato nel tempo a covare pensieri e progetti su Amiga, iniziando qualche anno fa a realizzare contenitori ispirati ai modelli più popolari dei pc targati Commodore. L’ultimo è il CheckMate A1500 Mini, erede del modello A1500 Plus, con il quale condivide una serie di parti intercambiabili.

Ispirato all’Amiga 3000 e disponibile in bianco e in nero (con tastiera opzionale in tinta), è il più piccolo tra quelli finora sviluppati dal team guidato da Jones e consente di costruire computer compatti (tra cui il Raspberry Pi 4) partendo dalla scheda madre di tipo mini itx. Gli affezionati al vecchio Amiga possono fare un tuffo nel passato prenotando qui il kit base del CheckMate A1500 Mini al costo di circa 180 euro, con l’avvio delle consegne a domicilio in programma nel luglio 2021.

The post Il contenitore per pc ispirato all’Amiga 3000 appeared first on Wired.

Fonte: Wired