Ecco il Fondo per l’innovazione e la digitalizzazione

19 December 2020 – 10:09

Sono 43 i milioni a disposizione dei Comuni nel contesto del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione gestito dalla ministra Pisano.

The post Ecco il Fondo per l’innovazione e la digitalizzazione appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico