Zaino porta PC e tablet Samsonite: elegante, pratico e in offerta

18 December 2020 – 13:08

Lo zaino Samsonite GuardIT 2.0 garantisce robustezza, spazio ed eleganza. Su Amazon sono in offerta i tre modelli per ogni tipologia di laptop.

