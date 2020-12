TikTok sta cacciando dal suo sito creator e sex worker di OnlyFans

18 Dicembre 2020 – 20:28

I moderatori di TikTok stanno operando un giro di vite per espellere dall'app i sex worker e le sex worker che si guadagnano da vivere sulla piattaforma di contenuti per adulti a pagamento. Le decisioni di TikTok prese contro i soggetti colpiti non hanno però a che vedere con i contenuti osputati sulla piattaforma, che presi singolarmente non violano alcuna norma.



Fonte: Fanpage Tech