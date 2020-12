Nei titoli di coda dell’ultimo episodio di The Mandalorian 2 c’è una sorpresa (su Boba Fett)

18 December 2020 – 16:54

ATTENZIONE: spoiler sull’episodio finale della seconda stagione di The Mandalorian

Non abbiate troppa fretta di uscire da Disney+ quando compaiono i titoli di coda del capitolo 16, ovvero l’episodio conclusivo, della seconda stagione di The Mandalorian. Dopo qualche minuto, infatti, compare una scena a sorpresa che vede protagonista Boba Fett, il mitico cacciatore di taglie redivivo proprio dagli scorsi episodi: accompagnato dall’infallibile cecchina Fennec Shand (Ming-Na Wen), il clone interpretato da Temuera Morrison torna su Tatooine e s’introduce nel covo una volta appartenuto al mostruoso Jabba The Hut; ora a comandare qui è Bib Fortuna, prontamente eliminato da Fett stesso. Giusto il tempo di inquadrare i due personaggi superstiti seduti e soddisfatti sul trono che un’enigmatica scritta compare in sovrimpressione: “The Book of Bobba Fett, coming December 2021”.

Il misterioso annuncio coglie di sorpresa i fan di Star Wars, che già nelle scorse settimane sono stati travolti dai numerosi progetti Disney+ dei prossimi mesi: fra le 10 serie confermate, due sono dichiaratamente legate alle vicende mandaloriane, ovvero Rangers of the New Republic e Ahsoka. Nessun riferimento a Boba Fett, però, è stato fatto, evidentemente per aumentare ancora di più la sorpresa rispetto a questo epilogo. È una coincidenza, in ogni caso, che questo nuovo capitolo nell’universo di Guerre stellari venga annunciato proprio oggi, il giorno della morte del primo attore che ha interpretato il personaggio, il britannico Jeremy Bulloch.

Non si hanno ulteriori dettagli su The Book of Bobba Fett, ma gli appassionati online si sono già lanciati in numerosi speculazioni. Dato che il dicembre 2021 dovrebbe uscire la terza stagione di The Mandalorian, molti trovano strana la sovrapposizione. E se – si chiede qualcuno – The Book of Bobba Fett fosse proprio la terza stagione di The Mandolarian, dato che l’arco di Din Djarin e Baby Yoda sembra essersi in qualche modo esaurito in questi ultimi episodi? È ancora presto per saperlo, però è certo che la galassia lontana, lontana continua a suscitare grandissima curiosità.

