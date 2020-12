Le emozioni purissime di The Mandalorian alla fine della seconda stagione

18 December 2020 – 11:57

Senza fare spoiler, nonostante la tentazione sia altissima, nell’episodio conclusivo della seconda stagione di The Mandalorian ci sono un arrivo inaspettato, un addio lancinante, combattimenti come mai prima, occhi lucidi di lacrime. E anche per lo spettatore la commozione è dietro l’angolo. È difficile parlare di un epilogo senza raccontarne la trama, ma è forse questo il tributo più grande a una serie che si conferma, anche al termine di questo ciclo, una delle migliori degli ultimi anni. Perché al di là della trama, riesce a suscitare nello spettatore emozioni purissime, sensazioni che scavano nel profondo e fanno sospettare di assistere a qualcosa di diverso rispetto a una semplice produzione seriale. Nostalgia, affetto, rimpianto, tensione, paura, sorpresa: sono rari i prodotti che distillano così chiaramente e in rapida successione tutte queste sensazioni.

La seconda stagione (seguono piccolissimi spoiler per chi non ha visto tutti gli episodi) ha visto l’intensificarsi del legame fra il mercenario Din Djarin e il piccolo Baby Yoda, che abbiamo scoperto chiamarsi Grogu; appena dopo aver compreso che il destino del bambino fosse quello di ricongiungersi con la propria specie, i Jedi, è stato rapito dal malvagio Moff Gideon e proprio in questa ultima puntata assistiamo al disperato tentativo di liberarlo. The Mandalorian ha la capacità di muoversi su trame e generi nel complesso prevedibili, come quella del salvataggio appunto, e ancora di più in questa stagione sulle cifre del western e del coming of age; al contempo, però, alimenta una mitologia originale e universale, che parla, per esempio, in modo molto autentico di paternità e di riscatto, di assenza e di appartenenza, di fiducia e di coraggio.

D’altronde, l’intera saga di Star Wars è una grande metafora dell’epica più classica, un “uccidere il padre” che viene variato e amplificato in una lotta galattica fra il bene e il male, l’ordine e il caos. Procedendo con gli episodi, questa prima serie live-action riesce a riprodurre in piccolo tutte le vibrazioni dell’universo narrativo maggiore e, addirittura, riceve giovamento da una dimensione più intima e personale: qui abbiamo un eroe solitario pronto a qualsiasi cosa per difendere il proprio bambino e, nonostante un gruppo sparuto di aiutanti, avvertiamo con lui l’enormità di una volontà capace di sfidare la galassia pur di portarlo in salvo. Allo stesso modo, The Mandalorian non sarebbe così efficace se non potesse avvalersi dei continui rimandi a un immaginario già ampio e consolidato: Boba Fett, Ahsoka Tano, Bo-Katan e infine il personaggio che fa il suo sorprendente ritorno proprio in questo finale.

Sono davvero molti gli ingredienti che contribuiscono alla riuscita di una serie del genere, anche una certa sfrontatezza nel mixare vecchio e nuovo, di strizzare l’occhio al passato pur introducendo modernizzazioni quasi eretiche (Baby Yoda non è altro che frutto della pucciosità piegata al marketing della Disney, mentre i droidi Dark Trooper richiamano una tecnologia alla Iron Man della Marvel). Jon Favreau e il suo team riescono a calibrare tutto con grande attenzione e furbizia, visitando anche atmosfere lontane fra loro (l’horror, l’inseguimento…). E non si può dire che in questo giovi anche il modello di distribuzione scelto da Disney+: invece dell’onnipresente binge watching, per otto settimane all’anno ci troviamo ad attendere con impazienza per sette giorni quaranta minuti che divoriamo pieni di tensione, tornando nostalgici ai ritmi della tv più classica.

Sembrano lodi sperticate ed esagerate, ma permetterete di trovare almeno una gioia in questo 2020 sfinente: The Mandalorian le merita proprio perché, in un mare di storytelling approssimativo e sbrodolato, qui si torna all’essenzialità di una narrazione epica e stringata, emotiva ma sapientemente controllata. Non sarà un caso che il villain apparso solo in quattro/cinque scene Moff Gideon (Giancarlo Esposito sempre più mefistofelico) monopolizzi l’attenzione con il suo carisma; oppure che un nutrito gruppo di eroine, finalmente, prenda in mano i momenti d’azione alla faccia di certa fandom tossica; o, ancora, che lo stesso Pedro Pascal, il sempre mascherato Mandaloriano, porti a compimento tutta la stagione a un certo punto recitando solo con gli occhi.

In un’epoca in cui ci viene sparato tutto in faccia al fulmicotone e molte serie si beano della loro autoreferenziale complessità, qui il racconto fila dritto e lineare come una lancia di Beskar, pungendo le corde della nostalgia e della sorpresa più tradizionali, ma assicurando anche una vitalità sempre nuova alla saga. Certo, ora ci aspetta un lunghissimo anno per capire che cosa succederà dopo.

The post Le emozioni purissime di The Mandalorian alla fine della seconda stagione appeared first on Wired.

Fonte: Wired