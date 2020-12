In Brasile ci sono app che proteggono i cittadini dalle sparatorie

(screenshot: mappa interattiva dell’App FogoCruzado aggiornata a dicembre 2020)Ormai siamo abituati ad avere un’applicazione per qualsiasi aspetto della vita quotidiana. Di certo, però, è difficile immaginare che ce ne siano alcune in grado addirittura di proteggere i cittadini dalle mine vaganti e dalle sparatorie. Succede però in Brasile dove, in alcune città come Rio De Janeiro, avvengono quotidianamente episodi del genere fra tra polizia e trafficanti di droga, gruppi rivali o milizie paramilitari. Basti pensare che, secondo gli ultimi dati, da inizio anno almeno 106 persone sono state uccise dalle mine vaganti. E nel 2019, si sono contate una media di 20 sparatorie al giorno nel territorio della città.

Per questo molti cittadini hanno sentito l’urgenza di fare qualcosa e intervenire. In alcune zone, ci sono infatti sempre più civili innocenti coinvolti nel fuoco incrociato o residenti che devono nascondersi o sdraiarsi a terra per evitare di essere colpiti dalle mine. Così, grazie al crowdsourcing sono nate delle applicazioni che aiutano gli utenti a tracciare le aree più pericolose nei loro percorsi quotidiani verso il lavoro o verso casa. Il funzionamento è simile e vede in entrambi i casi la partecipazione attiva dei cittadini, che, fra l’altro, negli ultimi anni hanno fatto sempre più ricorso a queste applicazioni.

Una fra le più popolari è Fogo Cruzado, avviata dalla giornalista Cecilia Olliveira. Aveva programmato di fare un’inchiesta sulle vittime delle mine vaganti a Rio, ma le informazioni di cui aveva bisogno non erano disponibili. Infatti, prima del lancio, come riporta Reuters, l’amministrazione locale di Rio aveva fatto notare che non c’erano dati ufficiali di coloro che vengono colpiti da proiettili vaganti semplicemente perché non venivano registrati. Non c’è, infatti, nel sistema giudiziario brasiliano una categoria di crimine specifica e, quindi, le autorità non sarebbero in grado di misurare il fenomeno. Per questo le app che sono arrivate svolgono una funzione sociale – e d’informazione – ancor più importante.

Per colmare questa mancanza, Olliveira nel 2016 ha creato un documento Google per raccogliere informazioni sulle sparatorie, registrare dove e quando sono avvenute, quante vittime ci sono state e altre informazioni rilevanti. Con l’aiuto di Amnesty International, il foglio di calcolo è stato trasformato in un’app e in un database per aiutare coloro che monitorano e segnalano la violenza armata. L’app, che è stata scaricata oltre 250mila volte, si basa sulla partecipazione degli utenti sia della città di Rio che quella di Recife. Questi possono inserire direttamente una segnalazione nel caso in cui sentano degli spari. Sarà poi il team di Fogo Cruzado a verificare le informazioni insieme a una rete di attivisti e volontari.

Una volta confermato l’evento una notifica arriverà agli iscritti che hanno attivato il servizio. Questa può essere inviata anche dal team dell’app che può caricare direttamente un’informazione già verificata. L’applicazione segnala anche potenziali zone di pericolo, come una favela che recentemente è stata luogo di sparatoria. Cliccando sull’episodio di violenza armata segnalato sulla cartina, sarà inoltre possibile vedere, oltre al luogo, se ci sono vittime, chi ha segnalato la sparatoria e se la polizia è già intervenuta.

Ma Fogo Cruzado non è l’unica a fare questo lavoro. L’app Onde Tem Tiroteio (letteralmente “dov’è la sparatoria”) funziona in modo simile. Nata sempre nel 2016 dall’idea di quattro amici inizialmente come pagina Facebook, l’app OTT copre una regione più ampia della concorrente e dal 2018 comprende anche la città di San Paolo. Un’altra differenza è che gli utenti possono verificare a loro volta l’informazione e non soltanto segnalarla.

Non solo, OTT consente anche di avere notifiche per altri eventi come dimostrazioni o eventi climatici estremi, come le inondazioni. Come riporta il Mit, Dennis Coli, uno dei cofondatori di OTT sostiene che più di 4,7 milioni di persone hanno utilizzato l’app lo scorso anno. Per Dennis, oltre alla tutela dei cittadini, l’obiettivo principale dell’app è anche “aumentare la pressione sulle autorità” affinché intervengano sempre più prontamente su questi episodi di guerriglia urbana.

