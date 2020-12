GoFundMe, dopo i Ferragnez è arrivata l’Antitrust

18 December 2020 – 12:09

L’Antitrust ha comminato 1,5 milioni di euro di sanzione alla piattaforma di raccolta fondi GoFundMe, quella usata dai Ferragnez per il San Raffaele.

