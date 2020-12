È morto Jeremy Bulloch, il primo Boba Fett di Star Wars

18 December 2020 – 12:18

(Foto: Lucasfilm/Wikipedia)Proprio nel giorno in cui su Disney+ arriva l’ultimo episodio della seconda stagione di The Mandalorian, dove il personaggio redivivo di Boba Fett ha un ruolo cruciale, arriva la notizia della scomparsa di Jeremy Bulloch. L’attore britannico, morto il 17 dicembre all’età di 75 anni per complicazioni legate al Parkinson, era divenuto celebre appunto per aver interpretato il personaggio nella trilogia originale di Star Wars, comparendo nei film L’impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi. In realtà Bulloch si vede sempre mascherato e la sua voce era prestata in origine da Jason Wingreen, poi successivamente ridoppiato da Temuera Morrison, colui che ha dato il volto a Jango Fett e i suoi cloni, quindi anche l’attuale Boba Fett, a partire dalla trilogia prequel degli anni 2000.

Nato il 16 febbraio 1945 a Market Harborough, Leicestershire, Bulloch iniziò fin da piccolo a comparire in diverse produzioni Disney e opere teatrali, per poi fare il suo debutto ufficiale nei ’60 nella serie The Newcomers e nel film Codice ZX3: controspionaggio!, dove recitò a fianco di Christopher Lee. In seguito sarà anche in due episodi di Doctor Who, The Space Museum del 1965 e The Time Warrior del 1973, fino all’exploit della partecipazione in Guerre stellari, anche se pochi lo riconoscevano in volto. Nel 1983 prese parte anche al film di James Bond Octopussy: Operazione piovra.

Jeremy Bulloch was the quintessential English gentleman. A fine actor, delightful company & so kind to everyone lucky enough to meet or work with him. I will deeply miss him & am so grateful to have known him. #RIP_DearJeremy pic.twitter.com/SMvjtQsSwZ

— Mark Hamill (@HamillHimself) December 17, 2020

Più di recente, nel 2004, aveva partecipato alla pellicola Comic Book diretta da Mark Hamill alias Luke Skywalker: “Jeremy Bulloch era la quintessenza del gentleman inglese. Un attore raffinato, una compagnia deliziosa e così gentile con tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo o lavorare con lui”, ha scritto proprio Hamill in un tweet: “Mi mancherà profondamente e sono molto grato di averlo conosciuto”. Anche il profilo ufficiale di Star Wars ne sottolinea le straordinarie qualità umane: “Sarà per sempre ricordato non solo per la sua memorabile interpretazione di un personaggio leggendario, ma anche per il calore e la generosità che sono diventati parte del suo ricordo”.

