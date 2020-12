Da dove arriva questo anime (e la canzone) virale su TikTok

18 December 2020 – 16:39

Su TikTok stanno spopolando i video che hanno per protagonista il ballo e le pose di queste ragazze. In sottofondo una musica ipnotica che ha contribuito a far crescere esponenzialmente il numero di visualizzazioni dei contenuti. Ecco da dove arriva l’ultimo fenomeno della piattaforma di condivisione cinese.Continua a leggere



Su TikTok stanno spopolando i

Continua a leggere Su TikTok stanno spopolando i video che hanno per protagonista il ballo e le pose di queste ragazze. In sottofondo una musica ipnotica che ha contribuito a far crescere esponenzialmente il numero di visualizzazioni dei contenuti. Ecco da dove arriva l’ultimo fenomeno della piattaforma di condivisione cinese.

Fonte: Fanpage Tech