Come ascoltare le note vocali di WhatsApp senza aprire le chat

18 Dicembre 2020 – 14:28

Una funzione in lavorazione da mesi sta arrivando in questi giorni sugli schermi di un numero sempre maggiore di utenti dell’app, e permette di ascoltare le note vocali direttamente dalla schermata di blocco. In questo modo l’app non viene aperta e la riproduzione non invia la doppia spunta blu che certifica la visione del messaggio.

Fonte: Fanpage Tech