Cashback: BCE elogia il contante e striglia il Governo

18 December 2020 – 21:00

Una lettera della BCE critica il Governo per non aver consultato la BCE prima del lancio del Piano Cashless Italia: rischia di penalizzare il contante.

