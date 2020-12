11 idee regalo nerd per il Natale 2020

18 December 2020 – 12:17

Siete a corto di idee regalo ma avete parecchi nerd a cui dover mandare un pacchetto? Niente paura: abbiamo stilato una lista di chicche per papille gustative geek e palati ghiotti di Harry Potter, Star Wars, scacchi e affini. Pane per i nostri e vostri denti nerd, insomma.

Ce n’è per ogni gusto ed esigenza, dalla batteria portatile di Rick e Morty alla lampada a forma di calderone di Harry Potter che emette una luce soffusa ideale per pomiciare (ma un vero nerd non pomicerà, nemmeno sotto al vischio. E quest’anno almeno abbiamo la scusa che i baci sotto al vischio sono illegali).

Sfogliate la gallery in alto per godervi una carrellata di idee regalo nerd. Perfette per amici, parenti ma anche per voi stessi!

