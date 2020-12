Tastiera per Mac e MacBook a poco più di metà prezzo

17 Dicembre 2020 – 19:48

Tra le offerte di Natale, Amazon propone con un’offerta a tempo un ottimo prezzo su un interessante tastiera Satechi pensata per Mac e MacBook.

The post Tastiera per Mac e MacBook a poco più di metà prezzo appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico